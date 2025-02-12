السيسي يؤجل زيارته إلى واشنطن بعد تصريحات ترامب

وطنا اليوم:أفادت مصادر مصرية بتأجيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن لإشعار آخر.

وأكدت المصادر أن «القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل وأمريكا وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن».

كما قال مصدران أمنيان مصريان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووجه ترامب دعوة للسيسي لزيارة واشنطن في اتصال بينهما في الأول من فبراير، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق.

وقال مسؤول أميركي إن موعد الزيارة لم يتحدد، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأفاد بأنه لا توجد أي خطط حالية لزيارة الرئيس المصري لواشنطن، لافتا إلى أن الدعوة التي وجهها ترامب كانت مفتوحة ولم يتم تحديد موعد لها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري إن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية”.

وأضاف: “ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري”.

وتابع: “مصر عازمة على العمل مع ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين”.