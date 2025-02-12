الاحتلال غاضب من نقابة المحامين الأردنيين

وطنا اليوم:عبرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن غضبها من نقابة المحامين الأردنيين بسبب رسم علم الاحتلال على مدخل مبنى النقابة الجديد ليدوسه كل من يدخل او يخرج، متقدمة باحتجاج رسمي عبر وزارة خارجيتها.

وقالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاربعاء إن الاحتلال أصدر إدانة شديدة اللهجة لقيام نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان بدوس علم “اسرائيل”، ورسمه عند مدخل مبنى النقابة ليدوسه كل من يدخلها.

وتداولت وسائل الإعلام العبرية صورة العدوان عند مدخل المكتب وهو يدوس علم الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت وزارة خارجية الاحتلال أن وضع العلم على أرضية المدخل وتصريح العدوان بأنه “يجب ان يداس من كل من يدخل نقابتنا العصية على التطبيع”، هو تحريض لا يتماشى مع روح اتفاقية السلام.

وتقدمت الوزارة باحتجاج رسمي إلى السفارة الأردنية، مؤكدة على ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مطالبة الحكومة الأردنية بإدانة الحدث واتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

وقالت، “إن عدم إدانة السلطات الأردنية للحدث أمر مقلق، حيث أن تعبيرات الكراهية من هذا النوع قد تضر بعلاقات الثقة والتعاون بين البلدين، بل وحتى، كما أثبتت الحوادث الأخيرة على الحدود المشتركة، تؤدي إلى العنف ضد الإسرائيليين”.

وكان نشر العدوان صورة له وهو يدوس العلم عند مدخل مبنى النقابة الجديد الذي افتتح الاسبوع الماضي، وعلق على الصورة “بناء على قرار مجلس نقابة المحامين.. تم التنفيذ.. لا يشرفنا وجود هذا العلم في نقابتنا.. ولكن يجب ان يداس من كل من يدخل نقابتنا العصية على التطبيع”.

يذكر أن علم الاحتلال مرسوم على أرضية مدخل مجمع النقابات المهنية في الشميساني منذ سنوات ليدوسه كل من يدخل او يخرج من المجمع، والذي ضم نقابة المحامين قبل افتتاح مبناها الجديد في جبل عمّان.