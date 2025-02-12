جامعة البترا تتصدر مجموعتها وتتأهل للدور الثاني في بطولة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:تأهل فريق جامعة البترا لخماسي كرة القدم إلى الدور الثاني من بطولة الجامعات الأردنية، التي تقام في العقبة ضمن بطولة “الولاء والانتماء”، بعد تصدره مجموعته في مرحلة المجموعات.

حقق الفريق ثلاثة انتصارات على كل من جامعة الأميرة سمية بنتيجة 2-0، وجامعة الحسين بن طلال بنتيجة 5-1، وجامعة الزيتونة بنتيجة 4-2، في حين تعادل مع الجامعة الأردنية بتيجة 5-5، ومع جامعة عمان الأهلية بنتيجة 2-2.

ضم فريق الجامعة اللاعبين خالد زكريا، ومحيسن أبو جبلة، ومالك علان، وعبد الله كزكاز، وصهيب راتب، وحسن نعناعة، وعبد الرحمن العزة، وعبد الله طنوس، وعلاء الجوهري، وجهاد قواسمة، تحت إشراف المدرب الوطني الكابتن حاتم عقل، والمدرب إبراهيم أبو ناب.

وأعرب عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح عن فخره بأداء فريق جامعة البترا، مشيدًا بالروح الرياضية العالية التي أظهرها اللاعبون خلال المباريات، والتزامهم بالمستوى الفني المطلوب، مؤكدًا أن التأهل يعكس اهتمام الجامعة بدعم النشاطات الرياضية وتعزيز مشاركة الطلبة في البطولات المحلية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، متمنيًا للفريق مزيدًا من النجاح في الأدوار المقبلة.

وقال رئيس النشاط الرياضي في جامعة البترا الكابتن محمد عزام: إن الفريق كان على قدر المسؤولية، وقدم أداءً مميزًا يعكس الجهود المبذولة خلال فترة الإعداد التي استمرت شهرين، وركزت على تطوير المهارات الفردية والجماعية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وأضاف العزام: إن اللاعبين أظهروا روحًا تنافسية عالية في جميع المباريات، وواجهوا أفرقة قوية بمستوى تنافسي مرتفع، وهو ما عزز خبراتهم وزاد من جاهزيتهم للمنافسة في الأدوار المقبلة، وأعرب العزام عن ثقته بقدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المشوار نحو اللقب، مؤكدًا أن الدعم الإداري والفني للجامعة كان له دور كبير في هذا الإنجاز