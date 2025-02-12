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ارتفاع معدل التضخم في الأردن

12 فبراير 2025
ارتفاع معدل التضخم في الأردن

وطنا اليوم:سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن ارتفاعًا بنسبة 2.29% خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 112.23 نقطة مقارنة بـ109.72 نقطة لنفس الشهر من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء.
وأوضح التقرير أن الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في أسعار عدة مجموعات سلعية، أبرزها الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 14.99%، تلتها التبغ والسجائر بنسبة 12.73%، واللحوم والدواجن بنسبة 8.71%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.31%، إضافة إلى الثقافة والترفيه بنسبة 4.96%.
في المقابل، ساهمت بعض المجموعات في الحد من الارتفاع العام، حيث سجلت الأثاث والسجاد والمفارش انخفاضًا بنسبة 3.57%، تلتها الملابس بنسبة 2.42%، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 2.08%، والأدوات المنزلية بنسبة 1.74%.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في كانون الثاني 2025 إلى 112.23 نقطة مقارنة بـ111.76 نقطة في كانون الأول 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.42%.
وأشار التقرير إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مقارنة بالشهر السابق شملت التبغ والسجائر بنسبة 5.61%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.12%، والفواكه والمكسرات بنسبة 4.97%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 4.15%، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 2.06%.


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