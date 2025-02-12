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الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا

12 فبراير 2025
الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا

وطنا اليوم:طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بإخلائه فورا، عبر سماعات مسجد المخيم، وسط تصعيد ميداني.
وأفادت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد حارة العيادة في المخيم، ونادت عبر مكبرات الصوت على الأهالي بمغادرة المخيم، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أربعة أيام.
وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها ودوريات المشاة على مداخل المخيم وحاراته، وسط إطلاقها الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة لبث حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.
ويشهد المخيم منذ اليوم الأول من عدوان الاحتلال، موجة من النزوح الجماعي قسرا تحت وطأة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.
ووصف نازحون حالة المخيم بأنها صعبة ومزرية جدا، فهناك منازل ومحلات مهدمة وشوارع مجرفة، وجنود الاحتلال يداهمون المنازل بطريقة همجية ويكسرون محتوياتها من الداخل، ويعتدون بالضرب على الشبان، ويطردون كبار السن دون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الأساسية خاصة الملابس، ويستولون على أجهزة الهاتف النقال الخاصة بهم.
وأشار المكتب الإعلامي للجنة خدمات مخيم نور شمس، إلى أن أعداد النازحين تجاوزت الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
يذكر أن عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، مستمر لليوم الـ17 على التوالي، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال الآلاف من سكان المخيمين.


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