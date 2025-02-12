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تدريب متخصص للكوادر الإكتوارية في الضمان الاجتماعي

منذ دقيقة واحدة
تدريب متخصص للكوادر الإكتوارية في الضمان الاجتماعي

الطراونة:
• شراكتنا الفنية في مجال الدراسات الإكتوارية مع البنك الدولي تعود لسنوات طويلة
• مؤسسة الضمان الاجتماعي لديها مركز دراسات إكتوارية متقدم
• منذ العام (2010) بدأنا بتأهيل كوادرنا الإكتوارية والإلكترونية
• مركزنا الإكتواري أنجز العديد من الدراسات للضمان ولمؤسسات خارج الضمان
وطنا اليوم:تُجري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي تدريباً متخصصاً في الدراسات الإكتوارية لعدد من موظفيها بهدف تعزيز القدرات الإكتوارية في إدارات الدراسات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وتركز الدورة التدريبية ومدتها أسبوع على استخدام النموذج الإكتواري الآلي الذي تم تطويره من قبل البنك الدولي ويتم استخدامه في التحليلات الإكتوارية في كثير من دول العالم. وجاء على لسان مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة بأن استخدام النموذج الإكتواري للبنك الدولي سيكون رديفاً للنموذج الإكتواري الصادر عن منظمة العمل الدولية والمُستخدم حالياً في المؤسسة، مضيفاً بأن شراكتنا الفنية في مجال الدراسات الإكتوارية مع البنك الدولي تعود لسنوات طويلة.
وأضاف الطراونة بأنه وبعد اليوم لا يمكن لأحد أن يُشكك بنتائج دراساتنا الإكتوارية لأن النتائج سيتم التحقق منها باستخدام نموذجين – البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية – وليس نموذج واحد .
وحول القيمة المضافة لمركز الدراسات الإكتوارية في الضمان الاجتماعي، قال الطراونة أن إجراء دراسة إكتوارية واحدة كانت سابقاً تكلف مؤسسة الضمان أكثر من نصف مليون دينار لأنها كانت تُجرى على يد خبراء أجانب بالكامل، أما اليوم فكلفتها أقل من ربع هذا المبلغ لأن كوادرنا الإكتوارية ومبرمجي المؤسسة يقومون بالجزء الأكبر من العمل، مبيناً بأنه منذ عام (2010) بدأنا بتأهيل كوادرنا الإكتوارية والإلكترونية، ولدينا مركز دراسات إكتوارية متقدم.
وفيما يتعلق بدور المركز الإكتواري في دعم مؤسسات أخرى خارج الضمان الاجتماعي، أكد الطراونة أن المركز أنجز العديد من الدراسات لمؤسسات أخرى بما في ذلك بعض صناديق التقاعد لعدد من النقابات المهنية.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


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