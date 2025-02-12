ردا على خطة ترامب .. الصفدي : الأردن لا يمكنه تحمل مزيداً من اللاجئين

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث اقترح الرئيس الأمريكي مرة أخرى نزوح الفلسطينيين في غزة إلى الدول المجاورة، إن الأردن “لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين”.

وصرّح الصفدي لمذيعة CNN إيرين برنيت: “لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة”، وتابع: “35% من سكاننا لاجئين”.

ويستضيف الأردن أكثر من 700 ألف لاجئ من الدول المجاورة وحوالي 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكثر من نصف سكان الأردن من أصل فلسطيني، ما يشير إلى حدوث تغيير ديموغرافي في البلاد في حال وجود تدفق آخر للفلسطينيين.

وقال الصفدي: “بالنسبة لنا في الأردن، إنها مسألة استقرار وأمن، وبالتالي فإن موقفنا هو أن علينا حل القضية الفلسطينية في فلسطين على أرض فلسطينية”.

ورداً على تعليقات ترامب المتكررة بأن الأردن يجب أن يستقبل الفلسطينيين من غزة، قال جلالة الملك عبد الله للصحفيين في المكتب البيضاوي إن خطة أخرى ستطرحها مصر ودول عربية أخرى، وأن المناقشات يتم التخطيط لها من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.