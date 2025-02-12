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النواصرة: نقف خلف الملك في لاءاته الثلاث

منذ دقيقتان
النواصرة: نقف خلف الملك في لاءاته الثلاث

وطنا اليوم:أكد النائب عن حزب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الدكتور أحمد النواصرة، دعم الحزب للدولة والوطن، ووقوفه خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في لاءاته الثلاث: “لا للتوطين، لا للتهجير، لا للوطن البديل”، مشددًا على أن هذه الثوابت الوطنية لا تقبل المساومة.
ودعا النواصرة في الجلسة النيابية التي عقدت الأربعاء، إلى محاسبة كل مسؤول أوصل الأردن إلى مرحلة يصبح فيها معتمدًا على المنح والمساعدات الخارجية، معتبرًا أن الوقت قد حان للاعتماد على الذات والتخلص من أي تبعية مالية.
وأشار إلى أن مشروع التهجير الذي تتبناه الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو مخطط متكامل يتضمن خططًا ومراحل ومخصصات مالية وقرارات سياسية، مما يستدعي مواجهته بمشروع وطني أردني متكامل.


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