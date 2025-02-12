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العرموطي يدعو الشعب الأميركي لعزل ترامب ومحاكمته

منذ 34 ثانية
العرموطي يدعو الشعب الأميركي لعزل ترامب ومحاكمته

وطنا اليوم:أدان رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح العرموطي، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ”راعي الإرهاب” الذي أخل بالشرعية الدولية، وخرق القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وروما.
وقال العرموطي في الجلسة النيابية التي عقدت اليوم الأربعاء، إن ترامب، خلال مؤتمره الصحفي أمام جلالة الملك، حاول ترويج أفكار تمس بسيادة الأردن، عندما قال إن “الأردن قطعة من غزة وغزة قطعة من مصر”، معتبرًا ذلك إعلانًا للسيطرة على غزة وموقفًا عدائيًا تجاه الأردن، يصل إلى حد إعلان الحرب على المملكة.
وأضاف أن إعلان ترامب عن نيته السيطرة على غزة يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، مطالبًا الشعب الأميركي بالتحرك لعزل ترامب باعتباره غير مؤهل لقيادة العالم، بل إنه بحاجة إلى إحالة إلى مصحة نفسية.
وشدد العرموطي على أن الأردن يجب أن يرفض بشكل قاطع أي محاولة لضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الجيش الأردني الباسل ووحدة الشعب الأردني، بمختلف أطيافه السياسية من موالاة ومعارضة، يقفون صفًا واحدًا للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وفي ختام حديثه، دعا العرموطي مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون يمنع التهجير والوطن البديل بشكل مستعجل، مؤكدًا أن هذا الملف يعد من أولويات الأمن الوطني الأردني.


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