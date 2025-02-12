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طهبوب: الأردنيون على قلب رجلٍ وملكٍ واحدٍ برفض التهجير

منذ دقيقتان
طهبوب: الأردنيون على قلب رجلٍ وملكٍ واحدٍ برفض التهجير

وطنا اليوم:أكدت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ديمة طهبوب أنّ تعداد سكان الأردن أحد عشر مليون نسمة، وهؤلاء من الكبير إلى الصغير إلى “المقمّط بالسرير”، كلهم كلمة واحدة على قلب رجلٍ وملكٍ واحدٍ برفض التهجير والتوطين، ودعم فلسطين والفلسطينيين على أرضهم الحرة المستقلة.
وقالت طهبوب في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء: إنّ هذا موقفنا الأردنيّ الثابت في اليوم التالي، واليوم السابق، واليوم اللاحق، قبل ترامب وبعد ترامب.
كما قدمت النائب عددًا من المقترحات التي تعزز صمود الأردن وقدرته على المواجهة ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين.
ودعت لضرورة القيام بتحرك قانوني يُعطى صفة الاستعجال، وقد أدرج قانون حظر التهجير على جدول أعمال المجلس ويجب إقراره في حد أقصاه الأسبوع القادم.
وأكدت على أهمية تعزيز الاستقرار والتماسك الداخلي وتمتين المؤسسة العسكرية والأمنية، وتعزيز القدرات الدفاعية، وإعلان الاستنفار العام، وإعادة التجنيد والجيش الشعبي، وتحصين المجتمع من محاولات زرع الفتنة.


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