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رئيس جامعة البترا يشارك في افتتاح بطولة الجامعات في العقبة

منذ 24 ثانية
رئيس جامعة البترا يشارك في افتتاح بطولة الجامعات في العقبة

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح في حفل افتتاح بطولة “الولاء والانتماء” الرياضية للجامعات الأردنية في دورتها الثالثة والعشرين، التي انطلقت في مدينة العقبة.
وأعلن رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن بدء فعاليات البطولة، مؤكدًا أهمية الرياضة في تعزيز قيم التعاون والتحدي بين الطلاب.
وتشارك في البطولة إحدى وعشرون جامعة أردنية من بينها جامعة البترا، إذ يتنافس الطلاب في ثلاث رياضات رئيسية: خماسي كرة القدم للطلاب، الريشة الطائرة للطالبات (فردي وفرق)، وسباق الضاحية.
تأتي مشاركة جامعة البترا في هذه البطولة تأكيدًا لالتزامها بتعزيز الأنشطة الرياضية واللامنهجية، ودعم طلابها في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء شخصياتهم.


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