رئيس الوزراء : الملك أكد بوضوح أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد بوضوح خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مصلحة الأردن وحمايته والأردنيين فوق كل اعتبار.

وأشاد بحنكة وحكمة ودبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة التي عقدت في واشنطن، وبالأخص أنه أول زعيم عربي يلتقي مع ترامب ويبحث تطورات المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة ومستقبل حل الدولتين في مواجهة الأفكار التي طرحت من قبل واشنطن.

حسان، بين أن اللقاء أكد أمام الإدارة الأميركية الدور العربي وأهمية اعتماد خطة عربية تعيد بناء غزة لشعبها وتقدم العون لهم دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا وهو أمر سيهدد المنطقة برمتها.

وشدد على أن الملك أكد على أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، وأن موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير، فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن.

وقال إن حل القضية الفلسطينية في فلسطين التي ستبقى رغم الاحتلال والظلم وطن الفلسطينيين وأرضهم التي لا يتخلون عنها ودعم صمودهم والدفاع عن حقوقهم العادلة في صميم جهودنا.

وأعاد حسّان التأكيد على أن الأردن يعمل اليوم مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة، موضحا أن الأردن لم يتصرف بشكل منفرد في قضايا تخص مستقبل فلسطين والمنطقة.

وأشار إلى أن صوت الأردن مسموع ودوره أساسي ولا يمكن فرض حلول على حسابه، مؤكدا “لا توطين، ولا تهجير، ولا حلول على حساب الأردن”.