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العشماوي يعتذر عن خطأ في ترجمة تصريحات الملك

منذ 13 ثانية
العشماوي يعتذر عن خطأ في ترجمة تصريحات الملك

وطنا اليوم:أثارت ترجمة غير دقيقة لتصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلًا إعلاميًا واسعًا، حيث استغلت بعض الأبواق الإعلامية هذا الخطأ لشن حملة انتقادات ضد الأردن ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ورغم محاولات التشويه، أكد الأردن بقيادة جلالة الملك دوما على ثبات موقفه تجاه القضية الفلسطينية، مستندا على التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يقود الحراك الدبلوماسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين في صمودهم على أرضهم والدفاع عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

إقرار بالخطأ واعتذار
وفي هذا السياق، قدم السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، اعتذاره عن الخطأ الذي وقع في ترجمة تصريحات الملك عبد الله الثاني، والتي نُسبت إليه بشكل غير دقيق من قبل قناة “الجزيرة”.
وأوضح العشماوي أن الجزيرة نقلت عن الملك قوله: “سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع”، لكنه أشار إلى أن الترجمة الصحيحة وصلت إليه من مصادر موثوقة أظهرت أن الملك قال في الواقع: “من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع”.
وأكد العشماوي أن هناك فارقًا كبيرًا بين العبارتين، مضيفًا: “إذا كان النص الأخير هو الصحيح، فإنني أعتذر عن نقل الترجمة غير الدقيقة، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه”.
لتثبت الترجمة الصحيحة لتصريح الملك، موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين، عكس ما يحاول البعض بثه من تزييف للحقائق.


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