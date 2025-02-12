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مصر تعتزم تقديم تصور متكامل عن إعمار غزة وترفض تخصيص أراض لسكانها

منذ 37 ثانية
مصر تعتزم تقديم تصور متكامل عن إعمار غزة وترفض تخصيص أراض لسكانها

وطنا اليوم:قالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنها تعتزم تقديم “تصور متكامل” لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وجاء في البيان “تؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب”.
كما أعربت عن “تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.
وجاء البيان في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، رغم رفض الدول العربية.
وأكدت الخارجية المصرية أن القاهرة تتطلع للتعاون مع ترامب للوصول إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة.
فيما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر مصرية أن القاهرة تؤكد رفضها أي مقترح بتخصيص أراض لسكان غزة.
ونقلت القناة عن المصادر قولها “مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر”.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم نفسه إنه يعتقد بأنه ستكون هناك قطع أرض في الأردن ومصر وأماكن أخرى يمكن توطين الفلسطينيين فيها.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال الثلاثاء، “إن هناك خطة عربية مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله”.
وقال الصفدي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: إن أشقاؤنا في مصر لهم خبرة ودراية، ويعرفون غزة بشكل كبير، وهم يعملون على خطة تحقق الهدف المتمثل في معالجة الكارثة الإنسانية، من دون تهجير أهل غزة منها.
مؤكدا أن “الموقف الأردني والمصري موقف واحد في رفض التهجير، وفي اعتبار ذلك خطرًا لا يمكن أن يحقق الحل”.


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