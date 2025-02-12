السنيد مرشح مستقل لعضوية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين فرع مادبا

وطنا اليوم – تبدأ في مادبا بعد يوم غدٍ الجمعة 2025-2-14 انتخابات نقابة المهندسين لعضوية مجلس النقابة فرع مادبا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً في مقر فرع النقابة بمادبا بجانب مجلس محافظة مادبا/ اللامركزية .

واعلن المهندس جعفر مصبح السنيد أنه سيخوض غمار انتخابات نقابة المهندسين لعضوية مجلس النقابة فرع مادبا مرشح مستقل يمثل جميع اطياف محافظة مادبا.

واكد المهندس السنيد في برنامجه الانتخابي ضرورة مساهمة الزملاء المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين في التغيير وضخ دماء جديدة ومنع احتكار العمل النقابي متطلعاً للتغيير وكسر حالة الجمود والاحتكار للعمل النقابي ورفضاً لإقصاء الشباب وابعادهم عن الانخراط بشؤون المهنة وتنظيمها عملاً بالعهد الذي قطعته الإدارة الحالية للنقابة قبل 3 سنوات بفتح المجال للشباب واضعاً أمام عيني خدمة الزميلات والزملاء في مادبا الفسيفساء واعداً إياهم ان أكون صوتهم الذي لن يخذلهم.

ودعا المهندس السنيد زملاؤه وزميلاته المهندسين الدعم والمؤازرة مرشحاً مستقلاً لعضوية مجلس نقابة المهندسين فرع مادبا.

ويتضمن برنامجها الانتخابي مايلي:

نحو نقابة لجميع المهندسين

ا. تفعيل وتعزيز دور الشباب في العمل النقابي

٢. دعم الزميلات للمشاركة في ادارة النقابة

٣ – ادارة موارد النقابة بطريقة لا تمس جيوب المهندسين

٤. ربط رواتب المتقاعدين بمعدلات التضخم .

ه. تنمية وتدريب وتطوير مهارات المهندسين بما يتماشى مع متطلبات السوق

٦. العمل على استغلال المرافق التابعة للنقابة لخدمة الزملاء المهندسين

٧ – شطب غرامات التأخير في دفع الاشتراكات وايجاد صيغة لتشجيع الزملاء على اعادة الانتساب

٨ – العمل على خلق فرص عمل للمهندسين لتخفيف معدلات البطالة في صفوفهم.

والمرشحون لعضوية مجلس فرع محافظة مادبا (٢٠٢٥-٢٠٢٨) هم :

جعفر مصبح السنيد ،سالم جوزيف الحدادين ، ياسر أحمد العوامرة ، سالم جهاد الحمارنة، جعفر أحمد الطرمان، رشاد حسني حسين عبد الرحمن، ومحمد محمود الجريري.