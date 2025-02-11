تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية فلبينية

وطنا اليوم:استضافت غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، بعثة تجارية فلبينية تضم 13 شركة من قطاعات مختلفة، بهدف، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وعقدت البعثة الفلبينية التي تنظم زيارتها السفارة الفلبينية في المملكة ومجلس تسويق الصادرات الفلبيني التابع لوزارة الصناعة والتجارة الفلبينية، لقاءات ثنائية جمعت بين المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن والفلبين.

وتتوزع الشركات المشاركة بالبعثة على قطاعي المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، مثل (العصائر الطبيعية والمربّى، الفواكه والخضار الطازجة والمجمّدة، البوظة والمثلجات، الوجبات الخفيفة، البهارات والتوابل والمخللات، البسكويت، المأكولات البحرية، ومنتجات العناية بالبشرة).

وأكد النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب ان البعثة تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وتعريف السوق الأردنية بالمنتجات الفلبينية، والتعريف بالمنتجات الاردنية للتجار والمستثمرين الفلبينيين، ما يسهم في توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.

وأوضح أن البعثات التجارية مهمة كونها موجهة ومحددة من قبل الشركات المشاركة فيها، مشيرا إلى أهمية هذه البعثات في تبادل المعرفة والتجارب والخبرات مع شركات أخرى في أسواق مختلفة، ما يمكنها من تحسين عملياتها ومنتجاتها وزيادة تنافسيتها.

وبين الخطيب، أن زيارة البعثة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث وفرت اللقاءات فرصة لرجال الأعمال والتجار والمستوردين الأردنيين للاطلاع على الصناعات الفلبينية في القطاعات المحددة، مبينا إن مبادلات البلدين التجارية بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 10 ملايين دولار .

وأعرب الخطيب عن أمله بأن تسهم هذه اللقاءات برفع حجم التبادل التجاري العربي البيني وبناء شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار المتبادل، وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، وفتح أسواق جديدة للموردين والمصدرين.

من جهته، قال السفير الفلبيني لدى المملكة ويلفريدو سي سانتوسان ان زيارة البعثة تعتبر فرصة للجانبين لتوسيع آفاق التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية والفلبينية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

واكد سانتوسان إن هذه البعثة تؤكد التزام الفلبين بتعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، مبينا أنه من خلال هذه البعثة نهدف إلى استكشاف وتوسيع سبل التجارة والاستثمار والتفاعلات بين الشركات التي ستكون مفيدة للطرفين.

وأوضح أن حضور وفد متنوع من الفلبين يمثل 13 شركة، بالإضافة إلى مسؤولين رئيسيين من وزارة الزراعة الفلبينية ووزارة التجارة والصناعة ومركز التجارة والاستثمار الفلبيني في دبي يعكس التزامنا القوي بتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق الأردنية وبناء شراكات طويلة الأمد مع نظرائنا الأردنيين.

من جانبها، قدمت رئيسة قسم الترويج في وزارة الاستثمار المهندسة تمارا كعبار، عرضًا حول إمكانيات الاستثمار في الأردن، مع التركيز على القدرات القوية في مجال الصادرات، والأسواق الرئيسية، والمزايا العديدة التي يقدمها قانون البيئة الاستثمارية.

وأبرزت كعبار، الشركات العالمية الكبرى التي اختارت الأردن كمقر لعملياتها، مؤكدة على تنافسية البلاد في قطاعات مثل التصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، لافتة الى مناخ الاستثمار في الأردن ودوره المتنامي كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وبينت إن الموقع الاستراتيجي للأردن الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أسواق رئيسية ذات قدرة شرائية عالية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والدول العربية، وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية الحرة التي يتمتع بها الأردن.

وأشارت للتسهيلات التي توفرها المملكة لتشجيع المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية تنافسية ومواتية للنمو والتطور، داعية الشركات الفلبينية للتواصل مع الوزارة لتوفير كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات اللازمة للبدء بالمشاريع الاستثمارية، والتعرف عن قرب على المزايا والحوافز التي يوفرها القانون.

الى ذلك قدم مديرعام الغرفة غالب حجازي ايجازا عن تجارة عمان، والخدمات التي تقدمها للأعضاء، والأعمال التي تقوم بها للتعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى والترويج لبيئة الاستثمار بالمملكة.

من جهتها، قدمت المديرة المساعدة في مكتب تسويق الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية ، ماريا كاترينا عرضا حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الفلبين.

وأشارت إلى مجموعة من القطاعات الحيوية التي تقدم فرصًا مميزة للتعاون التجاري، بما في ذلك الصناعات التحويلية، الزراعة، والمنتجات البحرية، مشددة على أهمية الشراكات الدولية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري