مكتب ترامب العقاري

د. عادل يعقوب الشمايله

يبدو ان ترامب “ملي يديه” من موضوع غزه.

لماذا نستغرب ونستهجن رغبة ترامب؟ خطيه!!

اللي بينختن بتنقط، واللي بينجح بالتوجيهي بتنقط ، واللي بتجوز بتنقط. حتى اللي بيتجوز للمرة الثانيه او الثالثه.

طيب مش حرام انه ترامب نجح في الانتخابات وما يتنقط؟

غزة هي نقوط ترامب. من جهته كرر ترامب أنه مستعد لشرائها. لكن من سيدفع الثمن؟

ترامب مستعد لشراء غزه أي ان تسجل باسمه. ولكن ليس بالضرورة ان يدفع ثمنها من جيبه. ستقدم له نقوط. هديه ما من وراها جزيه. وهذا ما لم يخفيه ترامب في تصريحه اليوم.

الكرة في ملعب اهل غزة. أي من يملكونها حاليا. هل فعلا وضعوها عند سماسرة الاراضي لبيعها، أم أنها فعلاً وقفٌ غير قابلة للبيع؟

السؤال الاهم:

هل اذا منع ترامب الدول التي سبق واعلنت عن نيتها المشاركة في اعادة اعمار قطاع غزة من تنفيذ وعودها وطنشت، الى متى سيتحمل اهل غزة الحياة في الخيام الممزقة ووسط سيول المجاري وبدون مياه شرب نظيفه وبدون مستشفيات ومدارس وتدفق المواد الغذائية الكافية؟

ترامب قال أنهُ سيُحولُ قطاعَ غزة الى مكان جيد جدا بتمويل من دول اخرى، ولكن لمن ستكون غزة الجيدة جداً بعد اعمارها؟ طالما أن الفلسطينيون سيُرحلون حسب تصريحات ترامب.

اذا لم تسل دماءُ الحمساويين انهاراً ثمناً ومعها انهارٌ من دماء الامريكان والصهاينة فإن بيانات الاستنكار ستتحول الى بيانات “على اونى على دوي”.

المدنيونَ في غزة قدموا ما يكفي من الضحايا والعذاب والبهدلة، وهاهم يفترشون الركام ويتغطون بالاماني والاوهام، بالتوازي مع خروج عناصر القسام والجهاد الاسلامي من خنادقهم المجهزة لمعيشة لم تكن ضنكى، خرجوا كالعرسان يتباهون بملابسهم التي لا يبدو انها عرفت وقوع حرب ولا عرفت عري وجوع المدنيين ولم يطالها الغبار. اليس للمعارك غبار؟

شاهدنا البنادق الرشاشة والرسائل الاعلامية عند الافراج عن الرهائن والتي كان مفادها “نحن ما بعد الطوفان”. أي انهم اختبئوا في الانفاق وحافظوا على ارواحهم ولم يدافعوا عن المدنيين. حتى يكونوا جاهزين لاستعادة حكم والتحكم بالمدنيين. هم طلاب سلطة ومنافع السلطة وليسوا مدافعين عن وطنهم.

لم يعلن الملثمون عن استراتيجيتهم لاعادة اعمار ما تسببوا في تدميره. ولم يعلنوا عن استراتيجية توفير الغذاء والدواء. ام تنطبق عليهم مقولة: مِعرسْ ومُفلس!!

هل قدرُ الفلسطينيين ان يظلوا تحت رحمة وشفقة المتبرعين؟ الى متى سيظلون يستجدون لقمة الخبز وحبة الدواء والغاز والكهرباء والمياه النظيفة؟ ماذا ستكون حالة الفلسطينيين بعد التوقف الوشيك لوكالة الانروا؟ هل ستتولاهم ايران؟ أم أن لدى حماس ما يكفي من الاموال؟

يقال ان الجيوش تزحف على بطونها. وكذلك صمود اهل غزة. لم يصمدوا طويلا اذا كانت معدهم فارغة.

لقد كانت ردة فعل اسرائيل “وامريكا بايدن” غير متوافقة ولا متناسبة مع غزوة الطوفان. تمت عمليةُ التدمير بابشع واقوى الاسلحة الامريكية وَبِغِلِ وحقدِ الصهاينة التاريخي لتكون تمهيداً مقصوداً للمرحلة التالية وهي تحويلُ قطاع غزة الى مكانٍ غيرَ قابلٍ لعيشِ اهلها الغزاويين واضطرارهم لقبول عروض الشراء المقدمة من مكتب ترامب العقاري