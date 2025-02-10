بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مبادرة العشائر الأردنية درع الوطن

وطنا اليوم:إن العشائر الأردنية بكافة اطيافها ترفض بشكل مطلق التصريحات التي أطلقها الرئيس الامريكي وتستنكر دعمه المطلق للمخطط الصهيوني حول تهجير أهالي قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وهذا يعدّ تدخلاً سافراً في الدول الأخرى وعبث بأمنه واستقرارها، كما يعتبر جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي وخرقه.

كما إن الأردنيين بكافة اطيافهم وعشائرهم وبواديهم واريافهم وقراهم يؤكدون ان الاردن خط احمر وأن الاردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ويدعمون مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافضة لأي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وإننا في ظل هذه الظروف نتمسك في ثوابتنا الوطنية وندعو لتقوية الجبهة الداخلية وتمتينها للوقوف في وجه هذا المخطط السافر واحباطه وتفويت هذه الفرصة برص الصفوف، ونؤكد دعمنا المطلق لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بهذه القضية وما صرح فيه في خطاباته وتصريحاته في جميع المنابر الدولية بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على ارضهم التي استبسلوا وضحوا لأجلها. وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك ووقف نزيف الصراعات وتحقيق الأمن والعدالة بالمنطقة لتنعم بالسلام وتحل النزاعات.

وإننا سنبقى جنودا أوفياء للوطن مع جيشنا الباسل خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة صفا واحدا رافضين المساس بأمن الوطن واستقراره والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية ومع اللاءات الثلاث لجلالة الملك: (لا للتوطين، لا للوطن البديل، والقدس خط احمر).

حفظ الله الأردن عزيزًا منيعًا، وحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.

العين السابق الشيخ جمال حديثه الخريشا

المحامي الدكتور حسين العابد الدعجة

العين الشيخ ضيف الله القلاب

العين السابق الشيخ محمد ضبعان المور

النائب مازن تركي القاضي

الدكتور خلف الحلبا الحمّاد

النائب السابق الشيخ نواف الخوالدة

العين السابق الشيخ حماد المعايطة

العين الباشا خير الدين هاكوز

الشيخ مرزوق فلاح العابد

العين الباشا فاضل الحمود

العين السابق الشيخ محمد بركات الزهير

العين الشيخ سعود العلي العدوان

العين السابق يوسف الدلابيح

العين الشيخ راكان الفواز

الباشا يوسف الشهوان

المحامي الدكتور تيسير الزعبي

الشيخ فيصل السطام الفايز

الشيخ تركي اخو أرشيده الخزاعلة

الشيخ العين السابق طلال الماضي

الباشا محمد موسى العبادي

الشيخ العين نضال الحديد

الباشا عبد الستار الخرابشة

العين السابق الشيخ سويلم الصفيان

الشيخ حسن حويله الزين

الدكتور رائد سامي العدوان

الباشا احمد العميان

العميد المتقاعد علي فرج الشرعة

الشيخ عبدالله أبو دلبوح

النائب السابق الباشا محمد فلاح العبادي

الشيخ يوسف سلمان العجارمة

الباشا العين السابق غازي الطيب

الشيخ خالد بن طريف

الشيخ خالد العيطان

الشيخ هزاع المسند العيسى

الباشا محمد عبيد الخوالده

العين السابق سميح المومني

الباشا احمد جويبر العتيبي

عطوفة علي القعدان الفايز

الشيخ محسن فهد السرحان

الباشا متعب وصيوص الزبن

الشيخ احمد جروح أبو الغنم

النائب السابق سلامه الغويري

الشيخ النائب السابق فرحان الغويري

الشيخ ابراهيم محمد الهرش الجهالين

الشيخ نواف بن سعيد

الشيخ مطلق الاذينات الحجايا

الدكتور فايز الجدوع العواملة

الشيخ خالد هايل الفايز

الدكتور عطالله السرحان

الشيخ حمد فهد الجازي

خالد داود الشوابكة

العميد المتقاعد عقله الخوالدة

المحامي راتب النوايسة

الدكتور الشيخ محمد فلاح العطين بني خالد

الشيخ علي الزيدان الحنيطي

النائب الدكتور سليمان حويله الزبن

الشيخ علي المسامرة

الشيخ مشهور عكاش الزبن

الباشا عارف الروضان البدارين

الباشا ضيف الله منصور الزبن

الباشا شهاب مضفي أبو وندي

الباشا الدكتور عبدالعزيز السبيلة

العميد المتقاعد محمد حباس السبيلة

الدكتور ممدوح الزبون

الشيخ حميد الكباريتي

الشيخ محمد عواد النعيمات

سميح السواعير العجارمة

الدكتور سطام حمد أبو زيد

الدكتور خلف المعلا الزيود

الشيخ محسن الرقاد

الشيخ صالح السبيلة

الشيخ اركان خالد البزايعة

المحامي ابراهيم الفلاحات

عوده الطحان الزبون

فواز سلامه الحويان

بسام خريبيش الحماد