تعديل أسس ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف وتأسيس شركة مساهمة

وطنا اليوم:ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بتعديل أسس ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وتأسيس شركة اردنية لتطوير المدن والمرافق، حيث ستسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص.

واشاد الجغبير بجهود وزارة الطاقة ممثلة بوزيرها الدكتور صالح الخرابشة، التي أسهمت بصدور قرار تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بهدف دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين، حيث سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على “المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)”، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.

وأوضح الجغبير ان الموافقة على تأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، بهدف تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتيَّة الاستراتيجيَّة الكُبرى، مثل مشاريع النَّقل العام بين المدن الرَّئيسة والنَّقل السِّككي، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى مثل مدينة المعارض وغيرها بالشَّراكة مع القطاع الخاص، سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتحريك الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المملكة.

وأكد الجغبير على ان هذه القرارات، تأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الاقتصادي، والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية، حيث يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس مسيرتنا الاقتصادية والتشاركية، موضحة ان القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديه الاخرى