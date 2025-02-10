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المحامين تقرر وقف الترافع أمام جميع المحاكم عند 11 من ظهر الثلاثاء

منذ 47 ثانية
المحامين تقرر وقف الترافع أمام جميع المحاكم عند 11 من ظهر الثلاثاء

وطنا اليوم:قررت نقابة المحامين الأردنيين وقف الترافع أمام جميع المحاكم يوم الثلاثاء 11 شباط الساعة 11 ظهرا.
كما قررت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين، الإنطلاق في مسيرة مع ارتداء الأرواب من قصر العدل في عمان إلى مجلس النواب ولقاء ممثلي الشعب في موقف جماعي داعم للأردن وفلسطين.
ودعت النقابة في بيانها الى الإبقاء على فعالية استقبال الزملاء في مقر النقابة الجديد الساعة (٤) مساء مع فعاليات دعم الأردن وفلسطين ورفض التهجير كما هو مقرر سابقا.
ويأتي قرار النقابة وفق بيانها، إلتزاماً منها بالوقوف في خندق الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره والقيام بأدواره الوطنية والقومية والإسلامية وتأييداً للمجهود الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني أيده الله بنصره في رفض تهجير شعبنا الفلسطيني البطل ودعم صموده وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


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