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12 اتفاقية لتمويل دعم تركيب خلايا وسخانات شمسية للقطاع المنزلي

منذ 21 ثانية
12 اتفاقية لتمويل دعم تركيب خلايا وسخانات شمسية للقطاع المنزلي

وطنا اليوم:وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة صالح الخرابشة، الاثنين، 12 اتفاقية مع جمعيات خيرية تعاونية كنوافذ تمويلية معتمدة لبرنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية للمنازل.
وقال الخرابشة، خلال حفل التوقيع، إنّ الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات تستهدف دعم القطاع المنزلي لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين، وتأتي ضمن توجهات الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، كما يتماشى البرنامج مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكّد أن الوزارة تعمل على استحداث برامج جديدة لدعم الشرائح الأقل دخلا وبنسبة دعم أكبر، منوهاً إلى أن ذلك يعتمد على توفير التمويل اللازم.
وبيّن أن هذه المرحلة من برنامج الدعم تستهدف دعم تركيب 4 آلاف نظام طاقة شمسية و5 آلاف سخان شمسي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدا على نهج الوزارة في ضمان التوزيع العادل للدعم ليستفيد منه المواطن في أقاليم المملكة كافة، معتبراً الجمعيات الخيرية شركاء رئيسيين في تنفيذ البرنامج.
ونوه الخرابشة إلى أن المجال مفتوح أمام أي جمعية تمتلك الكفاءة لتحقيق شروط البرنامج للمشاركة فيه.
المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، رسمي حمزة، قال إنّ البرنامج له أثر اقتصادي مباشر على المواطنين.
وشدد حمزة على أهمية الجدية من قبل الجمعيات في تنفيذ خطوات استفادة المواطنين من البرنامج والدعم المقدم من وزارة الطاقة وفقاً للتعليمات الواردة في الدليل الإرشادي الصادر من الصندوق بالخصوص.
وأوضح أنه يجب على الجمعيات تسويق البرنامج، ويجب الإشارة بشكل كافٍ إلى أن الدعم هو منحة مباشرة من الوزارة.
من جانبهم أشاد رؤساء الجمعيات بدور برنامج القطاع المنزلي والدعم المقدم من الوزارة لأثره الكبير في تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين.


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