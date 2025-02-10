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المناطق الحرة: التخليص على 1920 رأس قاطرة العام الماضي

منذ 50 ثانية
المناطق الحرة: التخليص على 1920 رأس قاطرة العام الماضي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، إن عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة بالزرقاء خلال العام الماضي بلغ 1920 قاطرة، بزيادة نسبتها 11% عن عام 2023، الذي شهد التخليص على 1738 قاطرة.
وأضاف الرفاعي، في تصريح صحفي، أن حجم التخليص خلال عام 2023 سجل قفزة كبيرة مقارنة بعام 2022، حيث لم يتجاوز عدد القاطرات المخلّصة حينها 143 قاطرة، في حين بلغ عددها في عام 2021 نحو 408 قاطرات.
وأوضح أن الارتفاع في عام 2023 يعزى إلى قرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمرها على ثماني سنوات قبل سنة التخليص، مشيرا إلى أن القرار شكل دفعة مهمة لقطاع الشحن وأسهم في تحديث الأسطول العامل في المملكة.
وأشار إلى أن القرار جاء استنادًا إلى دراسة أجرتها الهيئة، أوصت بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، لتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الشحن ورفع مستوى التنافسية على المستوى الإقليمي.
ويُعد قطاع الشحن أحد القطاعات الأساسية في دعم الحركة التجارية بالأردن، حيث يعتمد بشكل رئيسي على تحديث الأسطول لضمان تقليل الكلف التشغيلية وتحسين الخدمات اللوجستية في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.


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