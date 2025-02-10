رقم قياسي تاريخي.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالأردن

وطنا اليوم:شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، ارتفاعا بمقدار 60 قرشا للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 58.4 دينارا لجهة البيع، مقابل 56.4 دينارا لجهة الشراء.

وكما بلغ سعر الذهب عياري 24 و 18 من محال الصاغة، 66.9 دينارا و 51.6 دينارا على التوالي.