أرقام مركبات مميزة للبيع بالمزاد العلني

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية واستناداً لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (٥٢) لسنة ۲۰۰٦ عن طرح مجموعة من الأرقام (الثلاثية، الرباعية، الخماسية) الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات. (اضغط هنا)

ودعت الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الالكتروني، إنشاء حساب على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات والتقدم بطلب مزاودة اعتباراً من اليوم ولحين انتهاء المزاد والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم وهي مستردة .

وأشارت إلى أن المزاد العلني الالكتروني يبدأ على جميع الأرقام ابتداء من يوم الأحد الموافق 23/02/2025 وينتهي على بعض الأرقام يوم الإثنين الموافق 24/02/2025 وعلى باقي الأرقام يوم الثلاثاء الموافق 25/02/2025 حسب الأوقات المبينة إزاء كل رقم .

ونوهت إلى أنه بعد انتهاء اول مزاد سيتم ترصيد مبلغ التأمين المزايدين ليتمكن المزايد الذي يرغب بالمزايده على باقي الارقام من استخدام المبلغ المرصد في حال كان يغطي مبلغ التأمين المطلوب وفي حال كان المبلغ لا يغطي قيمة التأمين المطلوب يمكن زيادة المبلغ ليغطي مبلغ التامين وسيتم وإعادة التأمين للبنوك عند إنتهاء المزادات.

ويمكن الاشتراك بالمزاد من أي مكان لكل من يحمل رقم وطني اردني او من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى.