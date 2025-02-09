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تقرير حكومي: تقدم سير العمل في الاقتصاد الأخضر

منذ 24 ثانية
تقرير حكومي: تقدم سير العمل في الاقتصاد الأخضر

وطنا اليوم:نشرت الحكومة اليوم التقرير السنوي 2024 لأبرز تفاصيل تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الاقتصاد الأخضر.
وأظهر التقرير أن الإنجازات في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير شملت، ربط 10 مكبات نفايات ومحطات تحويلية على نظام المعلومات والرصد الوطني، وإصدار 16 تشريعًا لتنظيم إدارة النفايات، وفرز 7000 طن من النفايات الجافة القابلة لإعادة التدوير في ثلاثة مواقع تجريبية.

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وبلغ معدل إعادة التدوير ما بين 10-12 بالمئة في القطاع غير الرسمي، وأقل من 1 بالمئة، في القطاع الرسمي، إضافة لتوقيع مذكرتي تفاهم مع جمعيات بيئية لتعزيز فرز النفايات من المصدر، وتوزيع 500 حاوية معدنية كبيرة و3000 سلة معدنية معلقة، و50 ألف كيس نفايات قابلة للتحلل.
كما نوه التقرير لرصد جودة الهواء في مكبي الإكيدر والغباوي، وقياس الانبعاثات من خلايا الطمر الصحي.
وفي مجال الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، تم استبدال مضخات تقليدية بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية لـ 155 مزارعًا، وتطوير 11 منتجًا لإدارة المعرفة حول الزراعة الذكية مناخيًا، إضافة لإعداد 6 أدلة لنماذج المزارعين الحقلية، وتركيب 155 نظامًا كهروضوئيًا لدعم استخدام الطاقة المتجددة.

التنمية الصناعية والاقتصاد الدائري
وخلال الفترة الماضية تم تأسيس أول مركز وطني لمعلومات البطاريات المستهلكة للمركبات الكهربائية، وإطلاق برنامج التكافل الصناعي لتبادل النفايات الصناعية بين المصانع، واختيار 10 أفكار ريادية خضراء لتطويرها إلى مشاريع قابلة للتمويل.
كما تم عقد المؤتمر الوطني الثاني للتمويل الأخضر لتعزيز وصول المنشآت الصناعية للتمويل، وتنظيم 4 ورشات تدريبية للتمويل الأخضر بمشاركة 120 مختصًا من قطاع البنوك.

التنمية الحضرية الخضراء والتكيف مع تغير المناخ
وأظهر التقرير تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لإنشاء آبار حصاد مائي وبرك تخزين للمياه المستصلحة، والقيام بطرح عطاء لإنشاء 115 وحدة حصاد مائي في بصيرا و79 وحدة في الشوبك وقصبة الطفيلة.
وإنتهاء عملية تقييم المخاطر المناخية في معان والكرك ومادبا والطفيلة وتحديد تدابير التكيف.


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