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بين الحماسة والجدل.. نجوى كرم ترفع علم الثورة السورية وتتعثر

منذ 16 ثانية
بين الحماسة والجدل.. نجوى كرم ترفع علم الثورة السورية وتتعثر

وطنا اليوم:بينما صدح صوت المطربة اللبنانية نجوى كرم في أمستردام، حيث أحيت حفلة غنائية عارمة بالحضور، تصدر اسمها مواقع التواصل لاسيما بين السوريين.
إذ تناقلت بعض الحسابات على “إكس” مشهداً لأحد الحاضرين يطلب من “شمس الأغنية” كما تلقب في لبنان، برفع العلم السوري الجديد (علم الثورة الأخضر).
إلا أن الرجل بدا في الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، “عدائياً” إلى حد ما، إذ قال للمطربة الشهيرة “ما تشبحي امسكي العلم”.
لتظهر لاحقا صاحبة أغنية “أنا ما فيي” ممسكة العلم السوري.

تعثرت وسقطت
هذا وتخلل الحفل موقف محرج أيضا لكرم، إذ بينما صعد بعض الحاضرين إلى المسرح من أجل مشاركتها الدبكة، راحت المطربة اللبنانية ترقص معهم.
إلا أنها سرعان ما تعثرت بفستانها على ما يبدو لتقع أرضاً أمام الحضور، لكن كرم تابعت غناءها وكأن شيئاً لم يكن.
فبكل حماسة راحت تغني وتحمس الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير.
يذكر أن صاحبة أغنية “وكبرنا” عادت ورفعت لاحقاً خلال الحفل، العلمين اللبناني والسوري، مؤكدة وحدة الشعبين، إذ قالت “نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد”.


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