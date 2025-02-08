مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزبن والمهيرات

وطنا اليوم_*عمان 8 شباط 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشير تي الزبن/ بني صخر، وإلى عشيرة المهيرات/ العبادي.

*ففي منطقة نتل في لواء الجيزة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج محمد حويلة القمعان الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة أبو السوس، في لواء وادي السير*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة صبحة سالم المهيرات، أرملة المرحوم حامد محمد المهيرات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المهيرات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.