بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزبن والمهيرات

منذ 5 دقائق
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزبن والمهيرات

وطنا اليوم_*عمان 8 شباط 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشير تي الزبن/ بني صخر، وإلى عشيرة المهيرات/ العبادي.

*ففي منطقة نتل في لواء الجيزة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج محمد حويلة القمعان الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة أبو السوس، في لواء وادي السير*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة صبحة سالم المهيرات، أرملة المرحوم حامد محمد المهيرات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المهيرات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:31

مهم بشأن سير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء

20:20

إغلاق فرع ستاربكس في الصويفية غرب عمان

19:51

الأمن العام : ضبط مطلق النار والسلاح الناري وخمس مركبات ظهرت بفيديو مسير مواكب على طريق مأدبا 

18:07

إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025

17:30

عشيرة الهلالات في البترا: نقف مع الملك وترفض التهجير القسري للفلطسينين من أرضهم

17:15

المنتخب الأردني للمبارزة ينسحب من بطولة الدوري الأوروبي في بولندا.. وهذا السبب

17:04

بيان صادر عن جمعية أهالي يازور – يافا : مع الملك 

16:05

أسرة عمان الاهلية تُجدّد الولاء في ذكرى يوم الوفاء والبيعة

15:23

في ذكرى يوم الوفاء والبيعة الجغبير: القطاع الصناعي يقف خلف الملك في رفض التهجير

15:11

عروض وتخفيضات على أسعار السلع بالاستهلاكية المدنية استعدادا لرمضان

14:43

الأردن يواجه مقترح تهجير الغزيين بحزم

14:08

رابطة ابناء عشيرة الطاهات في الصريح والكتة وجمحا واربد يصدرون بيان تأييد وبيعة لجلالة الملك 

وفيات
وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025