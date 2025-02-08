عشيرة الهلالات في البترا: نقف مع الملك وترفض التهجير القسري للفلطسينين من أرضهم

وطنا اليوم_البترا

أكدت عشيرة الهلالات في لواء البترا دعمها لمواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الوقوف الا جانب الأشقاء الفلسطينيين، ورفضه لمحاولات تصفية قضيتهم على حساب الأردن والتهجير القسري لأبناء قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بـسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عشيرة الهلالات/ لواء البترا

إنطلاقا من قيمنا الراسخه ومبادئنا الثابته وانتمائنا لتراب هذا الوطن العزيز وولائنا المطلق لقياده عربية هاشمية صنعت المجد للأردن، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فأننا نؤكد على دعمنا ووقوفنا الى جانب أشقائنا الفلسطينيين في تحديد مصيرهم على ارضهم وتحت سماء فلسطين ، ونرفض رفضا قاطعاً لأي مساعي لتهجير الشعب الفلسطيني وأعتبار المملكة الأردنية الهاشمية وطناً بديلاً

فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

كما نؤكد على وقوفنا التام خلف القيادة الهاشمية المضفره، ونتابع مساعي جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية لحفظ حق الشعب الفلسطيني بالحِفاظ على ارضهِ ووطنه، ونؤيد ما جاء فيها وندعمها بالمُهج والأرواح .

عشيرة الهلالات جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن ولن نكون إلا في الصفوف الاولى داعمين لكل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، فأنتمائنا وولائنا راسخ للوطن والقائد وثقتنا مطلقه .

حفظ الله الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين .

عشيرة الهلالات/لواء البترا ـ وادي موسى

الشيخ محمــد مجاهــد الهلالــي