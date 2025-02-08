مهم بشأن سير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء

وطنا اليوم_نشرت الحكومة اليوم السبت، التقرير الدوري الثالث لسير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية.

وبحسب التقرير الذي نشرته رئاسة الوزراء على منصة “اكس”، فقد زار رئيس الوزراء 53 موقعا في 10 محافظات خلال الفترة من 25 أيلول 2024 وحتى 8 شباط 2025، نتج عنها 98 إجراء انجز منها 45، فيما زال 53 منها قيد الإنجاز.

ويوضح التقرير سير العمل في الإجراءات والتدخلات التنموية والتحسينية والبالغ عددها 98 إجراء، وتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشبابي والقطاع السياحي، والفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز بقية الإجراءات.

وشملت زيارات رئيس الوزراء في العاصمة عمان بحسب التقرير، مركز شباب وشابات الجيزة، ومستشفى التوتنجي، فيما شملت في محافظة المفرق، مركز صحي رحاب الشامل، ومستشفى البادية الشمالية، ومدرسة الفيصلية الأساسية المختلطة،

وجمعية سيدات الرابية، ومصنع حرفة الإبرة، وجمعية منتجي الفواكه.

وفي محافظة جرش، فقد شملت زيارات رئيس الوزراء مستشفى جرش الحكومي، ومدرسة الكثة الأميرية الأساسية، ومدرسة الكتة الثانوية للبنين، وجمعية سيدات قفقفا الخيرية، والمنتجع البيئي، ومركز شابات جرش، ومشتل فيصل الزراعي، فيما شملت في محافظة الزرقاء مستشفى الأمير فيصل الحكومي، ومدارس أسيد بن حضير الثانوية للذكور، وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات، وجبل الأمير فيصل الأساسية، وثيودور شنلر، وجمعية الأمل الجديد لرعاية متعددي الإعاقات، ومخيم حطين، وسيل الزرقاء.

كما شملت الزيارات في محافظة إربد مستشفى أبو عبيدة الحكومي، وجمعية سيدات وادي الريان الخيرية، وركز شابات الشونة الشمالية، ومشروع تبريد وتخزين ثمار الحمضيات، فيما زار رئيس الوزراء في محافظة عجلون جمعية قرى شمال عجلون، ومعهد التدريب المهني، وكنيسة مار الياس، ومحطة التلفريك عجلون، ومركزي شابات وصحي عجلون.

وفي محافظة البلقاء، فقد شملت زيارة رئيس الوزراء، مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، ومعهد التدريب المهني، والمستشفى الافتراضي، ومركز صحي السلط الشامل، ومدينة السلط الصناعية، فيما شملت في محافظة مأدبا مستشفى النديم، ومركز صحي العريض، ومدرسة الجديدة الثانوية، والمدينة الصناعية، وجمعية تنمية المجتمع المحلى، وجرينة الشوابكة.

وفي محافظة الكرك، فقد شملت الجولات الميدانية لرئيس الوزراء شركة الغذاء الآمن، وشركة اكتفاء للصناعات الغذائية،

ومركز البوتاس الشامل للخدمات النهارية الدامجة، ومدرسة كعب بن عمير الأساسية للبنين، ومجمع مساكن الأسر العفيفة، فيما شملت في محافظة الطفيلة مركز تنمية المجتمع المحلي، وجمعية بصيرا الخيرية، ونادي بصيرا الرياضي، ومدرسة الجرف الثانوية للبنين، ومدرسة الجرف الثانوية للإناث.