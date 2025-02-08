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في ذكرى يوم الوفاء والبيعة الجغبير: القطاع الصناعي يقف خلف الملك في رفض التهجير

منذ ساعتين
في ذكرى يوم الوفاء والبيعة الجغبير: القطاع الصناعي يقف خلف الملك في رفض التهجير

وطنا اليوم_

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وقوف القطاع الصناعي خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في موقفه الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

واضاف الجغبير، انه في ذكرى يوم الوفاء والبيعة، فان القطاع الصناعي إذ يجدد البيعة لجلالته، ليثمن الانجازات التي تحققت في عهد جلالته وخصوصا فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، مؤكدا تثمين ودعم القطاع الصناعي لموقف جلالته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والذي يعكس التزام الأردن الراسخ بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على الرفض المطلق لأي محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي الى ان يتحمل مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الجغبير الى ان غرف الصناعة واقتداء بجهود جلالته، قامت باطلاق حملة “وفاء الدين”، والتي ما زالت مستمرة، بهدف دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الهمجي من قبل قوات الاحتلال، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان ايصاله باقصى سرعة للقطاع، موضحا أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصا الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.


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