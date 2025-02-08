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“بالفيديو” مجهولون يتنكرون بملابس نسائية لسرقة محل مواد بناء أثناء صلاة الجمعة في بلدة المنصورة في اربد

منذ 5 ساعات
“بالفيديو” مجهولون يتنكرون بملابس نسائية لسرقة محل مواد بناء أثناء صلاة الجمعة في بلدة المنصورة في اربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أقدم مجهولون على تنفيذ عملية سرقة غريبة من نوعها في بلدة المنصورة بمحافظة إربد، حيث تنكروا بملابس نسائية لتمويه هويتهم واقتحموا محلًا لبيع مواد البناء أثناء انشغال الأهالي بصلاة الجمعة.

وأفادت مصدر لوطنا اليوم بأن اللصوص استغلوا خلو الشوارع من المارة ودخول صاحب المحل للصلاة، ليقوموا بكسر أقفال المحل والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع ثمينة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ورغم انتشار الخبر في المنطقة، إلا أن صاحب المتجر لم يتقدم حتى الآن بأي شكوى رسمية للجهات الأمنية، فيما يواصل السكان دعواتهم لتعزيز الأمن في البلدة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.


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