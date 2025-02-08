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تجارة عمان تنظم وقفة الثلاثاء المقبل رفضا لمخططات التهجير

منذ 5 ساعات
تجارة عمان تنظم وقفة الثلاثاء المقبل رفضا لمخططات التهجير

وطنا اليوم_عمان- دعت غرفة تجارة عمان الفعاليات الاقتصادية والقطاع التجاري والخدمي للمشاركة في الوقفة التي ستنظمها في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل أمام مقرها في الشميساني رفضا للمخططات الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة من ديارهم.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن الوقفة تأتي دعما لمواقف الدولة الأردنية الصلبة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن كل فلسطين ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وثمن الحاج توفيق الجهود التي يبذلها الأردن على مختلف المستويات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أراضه وافشال كل المخططات والمؤامرات التي تهدف لتصفية قضيته العادلة.

وأشار للجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة والعمل على مد يد العون وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لأهالي القطاع في خطوة تعكس التزام المملكة التاريخي والراسخ بالقضية الفلسطينية.

وأكد الحاج توفيق إن القطاعات التجارية والخدمية تقف في خندق الوطن وخلف قيادة جلالة الملك ومواقفة الواضحة والصريحة برفض التهجير والوطن البديل، مشددا على إن الأردن وطن مستقل وقوي بابنائه، وإن فلسطين كذلك وطن مستقل لأبنائها.


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