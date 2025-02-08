هل نعيش هذه الايام شريعة الغاب ؟

وطنا اليوم_ بقلم شفيق عبيدات

يعيش العالم وبشكل خاص منطقة الشرق الاوسط وفي فلسطين بالذات شريعة الغاب لما يعلن الرئيس الاميركي من اجراءات وقرارات ابتداء من احتلال قطاع غزة وتهجير اهلنا في غزة الى دول اخرى مثل الاردن ومصر وفرض عقوبات اقتصادية وجمركية على اكثر دول العالم مثل الصين ودول اوروبا وبعض دول امريكا الجنوبية , و اعلانه عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من اجل حماية الصهيوني المجرم رئيس وزراء الكيان الصهيوني ( النتن ياهو ) .

ان هذه الاجراءات والقرارات للرئيس الاميركي ( ترامب ) وخاصة في منطقتنا العربية شجعت الكيان الصهيوني لتدمير الضفة الغربية كما دمر هذا الكيان قطاع غزة واجبار اهلنا في جنين وضواحيها وقرى محافظة نابلس ومدينة طولكرم وضواحيها والعديد من مدن وقرى الضفة على النزوح من مدنهم وقراهم مستخدما اسلوب التدمير والتهجير الذي استخدمه هذا الكيان في قطاع غزة من اجل ارهاب ابناء الضفة الغربية ومحاولة تهجير هم الى بلدنا الاردن .

فالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يتنازلوا عن ارضهم ووطنهم مهما استخدم هذا العدو من اساليب القتل والتدمير والاعتقال ومسح البنية التحية لعدد من المدن والقرى لتصبح غير صالحه للعيش

ان تاريخ الادارة الاميركية وتاريخ الكيان الصهيوني القيط مليأ بالأجرام والتاريخ سجل ويسجل اجرام الادارة الاميركية ضد الهنود الحمر اصحاب الارض في امريكا من قتل وترويع والاستلاء على الارض

الاميركية بقوة السلاح , واوكد في هذا السياق ان هذا السلوك والاسلوب الاميركي يشبه شريعة الغاب …. القوي ويقتل ويأكل الضعيف ويسجل تاريخ الادارات الاميركية ما فعلته هذه الادارات في اليابان والعراق وافغانستان وفيتنام ومساندتها للكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة ,فاعلأنات الرئيس الاميركي باحتلال غزة والمكسيك وبنما وكندا…. اليس ذلك يمثل شريعة الغاب ؟ .

ان الهدف من تصريحات الرئيس الامير كي ( ترامب )وهو يستقبل الصهيوني المجرم ( النتن ياهو ) مؤخرا اعطاء الضوء الاخضر له من اجل تطبيق صفقة قرن جديدة ورسم ملامح شرق اوسط جديد بهدف احتلال اجزاء جديدة من دول عربية بهدف توسيع اراضي الكيان الصهيوني الذي وصفه ( ترامب ) بان دولة صغير ة (كالقلم ) الذي كان يمسكه بيده وهو يوقع قرارات جديدة لرسم خارطة العالم واعادة ترتيب البيت الاميركي من جديد… اين دول العالم من هذا الذي يخطط له ( ترامب ) … اين الصين ودول اوروبا وروسيا وغيرها من الدول التي لم تحرك ساكنا ضد هذه الاجراءات وهذه القرارات للرئيس الاميركي وكأننا فعلا نعيش شريعة الغاب .

فقرارات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وحتى الضفة الغربية الى مصر والاردن تم رفضها بشكل قاطع وبقوة من المسؤولين في البلدين … وبشكل خاص من قيادتنا الحكيمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني واعتبر المسؤولون الاردنيون ان هذا التهجير يمثل اعلان حرب واشعال منطقة الشرق الاوسط بأكملها وسيتحمل نتائج هذه الفوضى ..الكيان الصهيوني والادارة الاميركية التي يزداد كره شعوب المنطقة لها والتي

تشكل مئات الملايين من البشر كل ذلك من اجل حماية كيان هزيل وارضاء رغبات الاجرام لدى قادة الكيان الصهيوني