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270 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

8 فبراير 2025
270 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

وطنا اليوم_أعلن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، أن 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

 

وقال يوسا في منشور على منصة إكس، الجمعة، إن “270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، بينما يخطط عدد أكبر بكثير منهم للعودة في العام المقبل”.

 

وأشار إلى أن أكثر من ربع اللاجئين السوريين يخططون للعودة خلال الـ12 شهرا المقبلة لإعادة بناء حياتهم.

 

وذكر أن من أكبر العقبات التي تواجه العودة، مخاوف تتعلق بالسكن وحقوق الملكية، والأمن، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والصعوبات الاقتصادية.

 

وأكد المسؤول الأممي أن أكثر من 60 في المئة من اللاجئين يرغبون في زيارة سوريا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العودة.

 

ووفقا لإحصائيات أممية، فإن أكثر من 13 مليون سوري غادروا بلداتهم ومدنهم قسرا بسبب الحرب، فيما بلغ العدد الإجمالي 7.2 ملايين نازح داخليا، و6.5 ملايين لاجئ وطالب لجوء في دول مختلفة.


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