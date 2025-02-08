بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قيمتها أكثر من 7 مليارات.. أميركا تقرّ مبيعات أسلحة لإسرائيل

8 فبراير 2025
قيمتها أكثر من 7 مليارات.. أميركا تقرّ مبيعات أسلحة لإسرائيل

وطنا اليوم_قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، يوم الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.4 مليار دولار.

وأعلن البنتاغون عن حزمة بقيمة 6.75 مليار دولار من الذخائر ومجموعات التوجيه والصمامات ودعم الذخائر والمعدات ذات الصلة، وسيكون المقاول الرئيسي شركة بوينغ ضمن آخرين.

 

وفي بيان منفصل، أعلن البنتاغون أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ “هيلفاير” ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي فيها.

 

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قد قررت الشهر الماضي، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد اسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:15

المنتخب الأردني للمبارزة ينسحب من بطولة الدوري الأوروبي في بولندا.. وهذا السبب

17:04

بيان صادر عن جمعية أهالي يازور – يافا : مع الملك 

16:05

أسرة عمان الاهلية تُجدّد الولاء في ذكرى يوم الوفاء والبيعة

15:23

في ذكرى يوم الوفاء والبيعة الجغبير: القطاع الصناعي يقف خلف الملك في رفض التهجير

15:11

عروض وتخفيضات على أسعار السلع بالاستهلاكية المدنية استعدادا لرمضان

14:43

الأردن يواجه مقترح تهجير الغزيين بحزم

14:08

رابطة ابناء عشيرة الطاهات في الصريح والكتة وجمحا واربد يصدرون بيان تأييد وبيعة لجلالة الملك 

14:05

شو كيوت عمل ثنائي يجمع الفنان كريم جابر بالفنانة راكيل

13:46

بيان صادر عن ديوان عشيرة الرواشدة في المملكة

13:35

السياسات الناجحة للبنك المركزي لتعزيز استقرار سعر صرف الدينار

13:11

عاجل|| أسير إسرائيلي: شكراً لكتائب القسام على الحفاظ على حياتنا أثناء احتجازنا في غزة

13:04

ولي العهد ينشر صورة مؤثرة لجلالة الملك مع الأميرة إيمان : “إيمان مع الجد الغالي”

وفيات
وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025