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ترامب يوقع أمراً بتعديل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية الصغيرة

8 فبراير 2025
ترامب يوقع أمراً بتعديل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية الصغيرة

وطنا اليوم_وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا يقضي بتعديل الحد الأدنى للرسوم الجمركية على الواردات الصينية الصغيرة.

 

وقال ترامب، إن الرسوم الجمركية من أدوات خفض العجز، مضيفا :”سنعلن الأسبوع المقبل عن تطبيق رسوم جمركية على دول عدة”.

 

وتابع :”فرض رسوم جمركية على اليابان أمر محتمل”.

 

وأفاد أن تطبيق “ديب سيك” تطور جيد.

 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية بعد أن نفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على الصين، لكنه منح المكسيك وكندا مهلة شهر واحد.

 

واستعد المستثمرون العالميون لتعريفات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الجمركية، لكن التقلبات السريعة في الأسواق تبقيهم في حالة ترقب. ورغم القلق، لم يتحول إلى ذعر بعد، حيث لا يزال مؤشر “VIX”، المعروف بمؤشر “الخوف” في وول ستريت، أقل من متوسطه طويل الأجل.

 

 

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين حيز التنفيذ يوم 4 فبراير الجاري في وقت ردت بكين على ذلك برسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية ابتداء من العاشر من فبراير الحالي.

 

لم تكتفِ الصين بالرد الجمركي، بل صعّدت الحرب التجارية بإدراج شركتين أميركيتين وهما “بي في إتش كورب” و”إليومينا”، إلى “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين يوم الثلاثاء إنها بدأت تحقيقا مع شركة “غوغل” للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.

 

وقالت الصين إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10% على بضائع صينية.


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