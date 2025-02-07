البكار وذنيبات يبحثان تشغيل 250 أردنيا في شركة عاملة في مناجم الفوسفات

وطنا اليوم_

البكار وذنيبات يزوران منجم الوادي الأبيض

البكار وذنيبات يبحثان تأهيل شباب المجتمع المحلي بالمهن المطلوبة بقطاع التعدين

البكار يبحثان إنشاء معهد تدريبي متميز بالحسا على مهن قطاع التعدين

زار وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد ذنيبات منجم الوادي الأبيض.

وبحث البكار وذنيبات توقيع اتفاقية تشغيل 250 أردني في المشروع الذي تنفذه الشركة المثالية في الفترة المقبلة.

وزار البكار وذنيبات إحدى مدارس الحسا وبحثا مسألة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني لتحويلها إلى معهد تدريبي متميز للشباب على المهن الفنية والتقنية المساندة التي تحتاجها مناجم الفوسفات وقطاع التعدين.

واطلع البكار خلال الزيارة على سير عمل المناجم وطبيعة العمالة الموجودة فيه، مؤكدا ضرورة زيادة العمالة الأردنية بعد تأهيلها بالمهن الفنية المتعلقة بالتعدين في مناجم الفوسفات الثلاثة بالوادي الأبيض والحسا والشيدية.

واستمع البكار بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة ومدير مديرية التفتيش بالوزارة المهندس هيثم النجداوي إلى كل من مدير مناحم شركة مناجم الفوسفات المهندس محمود الجرادين والرئيس التنفيذي لشركة المثالية المهندس رامي فاخوري بمشروع منجم الشيدية حول طبيعة العمالة التي تعمل لديهم وإمكانية زيادة العمالة الأردنية.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد ذنيبات أن الشركة قامت سابقا باستقطاب شباب من أبناء المجتمع المحلي بالمناطق المحيطة بالمناجم لتمكينهم من خلال منح لدراسة تخصصات فنية في كليات المجتمع لزيادة تشغيل الأردنيين في المناجم الثلاثة التابعة للشركة.

وأضاف ذنيبات أن الشركة على استعداد لأي تعاون لتدريب أبناء المجتمع المحلي لتأهليهم وتمكينهم بالمهن المطلوبة للعمل في مناجم الفوسفات.

واستمع البكار وذنيبات إلى إيجاز من مدير مناحم شركة مناجم الفوسفات المهندس محمود الجرادين حول عمل المناجم في مواقعها المختلفة.