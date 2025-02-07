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الأرصاد : سنشهد فعاليات جوية محملة بالأمطار في شباط الحالي

منذ دقيقة واحدة
الأرصاد : سنشهد فعاليات جوية محملة بالأمطار في شباط الحالي

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أن شهر شباط الحالي يتوقع أن يشهد عدة فعاليات جوية محملة بالأمطار.
وقال آل خطاب خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، إن المنخفض الأخير أظهر نسبا جيدة للأمطار الهاطلة، متوقعا توالي الحالات الجوية الرافدة للموسم المطري الحالي.
وبين أن إدارة الارصاد تتعامل مع قراءة الخرائط الجوية وتوضيحها بدقة دون تسرع لما لهذه المعلومات من تأثير على كافة المؤسسات الخدمية والتعليمية والاقتصادية ، مشيرا الى أن السنة شهدت انعكاسا للأجواء الباردة من أربيعينة الى خميسنية الشتاء.
وأضاف أن الهطولات المطرية الأخيرة رفعت النسب من 1 الى 22 % حتى اليوم الجمعة وهي ما تحقق من المعدل للموسم المطري، مشيرا الى أن كميات الهطول كانت في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، والعقبة الأقل بنسب الهطول حتى الآن، منوها الى أن الموسم الحالي ضعيف ونتفاءل بالمنخفضات القادمة لتعويض المدة الماضية .
وأوضح أن التغيرات المناخية من تأخر للأمطار والرياح والبرودة والحرارة تؤثر على جميع أنحاء العالم والأردن جزء منه .


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