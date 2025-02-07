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وصول 5 شاحنات تحوي أدوية ومستلزمات طبية إلى شمال قطاع غزة

منذ 58 ثانية
وصول 5 شاحنات تحوي أدوية ومستلزمات طبية إلى شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، أن قافلة شاحنات تحوي أدوية ومستلزمات طبية طارئة وصلت، الجمعة، إلى مستودعات وزارة الصحة في شمال قطاع غزة.
وقال أبو رمضان في بيان، إنّ القافلة المكونة من 5 شاحنات جرى تسييرها، مساء الخميس، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا من أجل إيصال كافة أشكال الدعم الصحي إلى مشافي الوزارة في قطاع غزة، وهناك المزيد من الدعم الجاهز من موازنة الوزارة، والذي سيتم إرساله تباعاً من مستودعاتنا في المحافظات الشمالية إلى مستودعاتنا في المحافظات الجنوبية”.


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