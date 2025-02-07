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أسرةُ الجامعة الأردنيّة تُجدِّد الولاءَ والانتماءَ للملك عبدالله الثاني في يوم البيعة

منذ 34 ثانية
أسرةُ الجامعة الأردنيّة تُجدِّد الولاءَ والانتماءَ للملك عبدالله الثاني في يوم البيعة

وطنا اليوم:جدّدت أسرةُ الجامعة الأردنيّة، إدارتَها وأعضاءَ هيئتها التدريسيّة وطلبتَها وموظفيها، الولاءَ والانتماءَ لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكّدين التفافَهم حول القيادة الهاشميّة الحكيمة في يوم البيعة، الذي يجسّد أسمى معاني الوفاء للوطنِ وقائدِه.
وأكّد رئيسُ الجامعة الدكتور نذير عبيدات، في كلمة بهذه المناسبة، أنّ الجامعةَ تجدِّد في هذا اليومِ العهدَ والولاءَ لجلالة الملك، عرفانًا بجهوده في بناء الوطن وتعزيز مكانته، وإيمانًا برؤيته في تحقيق التنمية والتقدّم والازدهار.
وأكّدت أسرةُ الجامعة الأردنيّة، بهذه المناسبة، وقوفَها صفًّا واحدًا خلفَ القيادة الهاشمية، سائلين اللّٰه أن يحفظَ جلالةَ الملك ويمدَّه بالصحة والعافية، لمواصلة مسيرة البناء والعطاء


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