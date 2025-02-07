مسيرة في مخيم البقعة رفضًا للتهجير القسري وتأييدًا لموقف الملك

وطنا اليوم_انطلقت بعد صلاة ظهر يوم الجمعة 7 فبراير 2025، مسيرة حاشدة في مخيم البقعة بتنظيم من لجنة خدمات المخيم ونادي البقعة الرياضي ووجهاء المخيم والجمعيات الخيرية، وذلك رفضًا لقرارات التهجير القسري والطوعي لأبناء فلسطين وقطاع غزة، وتأييدًا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافضة لهذه المخططات.

انطلقت المسيرة من أمام مسجد القدس بمشاركة نحو 600 شخص من كلا الجنسين، حيث رفع المشاركون اللافتات ورددوا الشعارات التي تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم. وشدد المتحدثون في الفعالية على أهمية الموقف الأردني الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تستهدف تغيير الخارطة الديمغرافية في المنطقة.