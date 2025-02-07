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حسان: نستذكر الحسين العظيم وعلى العهد نمضي بقيادة الملك

منذ 47 ثانية
حسان: نستذكر الحسين العظيم وعلى العهد نمضي بقيادة الملك

وطنا اليوم:استذكر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ذكرى وفاة الملك الحسين بن طلال، ويوم الوفاء والبيعة.
وقال حسان في تغريدة عبر منصة إكس الجمعة: “في ذكرى الوفاء والبيعة، نستذكر بكل وفاء الراحل العظيم جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وعلى العهد نمضي بعزمٍ وثبات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في مسيرة التحديث والتطوير لأردننا الأعز والأغلى”.
ويحيي الأردنيون يوم 7 شباط الذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى رحيل المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.


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