الملكاوي يكتب : غياب أصحاب المعالي والعطوفة عن مسيرات الوطن.. ضرورة أم اختيار؟

وطنا اليوم _بقلم محمد ملكاوي_تعتبر مسيرات الولاء والانتماء في الأردن تعبيرًا صادقًا عن وحدة الشعب وتلاحمه خلف قيادته الهاشمية حيث يجتمع الأردنيون بمختلف فئاتهم ومناطقهم ليؤكدوا انتماءهم لهذا الوطن الغالي ومع ذلك يبرز تساؤل مهم حول غياب أصحاب المعالي والعطوفة الذين حظوا بالثقة والتكليف الملكي في الوصول إلى مناصبهم عن هذه المسيرات الشعبية رغم أنهم جزء من هذا النسيج الوطني .

و هناك عدة أسباب قد تفسر هذا الغياب منها طبيعة المناصب التي يشغلونها والتي تتطلب بروتوكولات رسمية تحدد ظهورهم في المناسبات العامة مما يجعل مشاركتهم في الفعاليات الشعبية العفوية أمرًا غير معتاد كما أن الاعتبارات الأمنية تلعب دورًا في تقييد تحركات المسؤولين رفيعي المستوى نظرًا لمتطلبات الحماية والسلامة التي تفرض عليهم قيودًا قد لا يواجهها المواطن العادي .

و من جهة أخرى قد يكون هناك تصور بأن وجودهم في مثل هذه الفعاليات قد يُفسر على أنه دعاية شخصية أو محاولة لاستغلال الحدث لصالحهم وهو ما قد يفضل بعضهم تجنبه حفاظًا على الصورة الرسمية لمنصبهم بالإضافة إلى ذلك قد يكون لانشغالهم بالمسؤوليات الرسمية دور في عدم مشاركتهم الفعلية حيث إن طبيعة عملهم تتطلب تفرغًا لإدارة شؤون الدولة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ومع ذلك فإن وجود كبار المسؤولين في مثل هذه المسيرات قد يعزز الثقة بين القيادة والشعب ويؤكد أن المسؤول هو جزء لا يتجزأ من المجتمع يعيش همومه ويفرح بإنجازاته وربما يكون الحل في إيجاد صيغة متوازنة تتيح لهم المشاركة دون الإخلال بمتطلبات مواقعهم الرسمية كأن تكون هناك لقاءات مباشرة مع المواطنين في أجواء أكثر تنظيمًا تعكس روح التلاحم الحقيقي بين الدولة والشعب.