في يوم الوفاء والبيعة.. الأردنيون يشاركون في مسيرات دعمًا لموقف الملك

وطنا اليوم:مع إحياء الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى رحيل المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ملكًا للمملكة الأردنية الهاشمية، شهدت العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف، تأكيدًا على دعم موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضًا لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من أرضه.

ونظمت فاعليات شعبية أردنية مسيرة ووقفة احتجاجية، الجمعة في عمّان، رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

واكد الاردنيون دعمهم المطلق لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفضه للتوطين ومؤامرة الوطن البديل وتهويد القدس والمطالبة بالمحافظة على هوية الدولة الأردنية والمجتمع الأردني.

كما ثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدوا التفاف الأردنيين خلف مواقف جلالة الملك المطالبة بوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام، وأن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصتها القدس الشريف.