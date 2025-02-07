آلاف الاردنيين قرب السفارة الامريكية: والأردن ما بتهدد.. ويوم الكرامة بيشهد #عاجل

وطنا اليوم_احتشد آلاف الأردنيين، بعد صلاة ظهر الجمعة، أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية -على بُعد 2 كم من السفارة الأمريكية- وذلك احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كشف فيها عن مخطط أمريكي لتهجير أهالي قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وأكد المشاركون دعمهم المطلق موقف الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يقود جهود مناهضة تهجير الفلسطينيين ورفض مؤامرة الوطن البديل وتهويد القدس، مؤكدين في ذات السياق ضرورة الحفاظ على هوية الدولة الأردنية.

وشدد المشاركون على أن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وأن الأردنيين لن يقبلوا بتصفية القضية الفلسطينية على حساب وطنهم.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

لعيون الوطن جينا.. لنوقف مع غالينا

اسمعنا يا اللي برا.. واحنا رجالك عبدالله

لو بتموتونا من الجوع.. ما رح نرضى بالمشروع

والأردن ما بتهدد.. ويوم الكرامة بيشهد