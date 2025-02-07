التعليم العالي: نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية نهاية الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الدكتور مهند الخطيب، أنه لن يتم التمديد لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للدورة التكميلية الحالية 2024-2025.

وبدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم غد السبت الموافق 8-2-2025، فيما بدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لمرحلة الدبلوم المتوسط يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من بعد غد الأحد.

وقال الخطيب لبرنامج “مسارات” عبر التلفزيون الأردني، إن الموعد المتوقع لإعلان نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، ليتم بعد ذلك فتح باب تقديم طلبات الانتقال وإساءة الاختيار، مشيرا إلى أن هذه العمليات جميعها يجب أن تكتمل قبل 23 شباط الحالي.

وبين أن الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي “التنافسي” لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية 16688 طالبا وطالبة، ولمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية اضافة إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية 2899 طالبا وطالبة، ولتخصصات القبول المباشر في تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، وتخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك 490 طالبا وطالبة.

وتحدث عن استقبال الوحدة حتى مساء الخميس لأكثر من 3 آلاف طلب قبول لمرحلة البكالوريوس، وأكثر من ألفي طلب قبول لمرحلة الدبلوم، منوها في ذات الوقت إلى 5500 طلب قبول موحد في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لم يستكمل مقدموها طلباتهم وأرسلت لهم الوحدة رسائل نصية لاستكمال طلباتهم كي لا يفقدوا حقهم في المنافسة في البرنامج العادي.

وأوضح الخطيب أنه تم ربط معدلات القبول الموحد للدورة التكميلية الحالية بالحدود الدنيا لمعدلات تخصصات الدورة الصيفية الماضية.

ونبه إلى حق الناجحين “لأول مرة” في الدورة التكميلية الحالية بالمنافسة على جميع مقاعد البرنامج العادي “التنافسي” في الدورتين التكميلية الحالية والصيفية المقبلة، فيما يحق للمعيدين لأغراض رفع المعدل المنافسة على ما نسبته 5% من مقاعد البرنامج العادي “التنافسي” في الدورتين التكميلية الحالية والصيفية المقبلة على اعتبار أنهم “سنوات سابقة”.

وقال إن التجسير في البرنامج العادي يتم في شهر آب من كل عام ولمرة واحدة فقط، حيث تقوم جامعة البلقاء التطبيقية بدمج نتائج امتحان الشامل بدوراتها الثلاث الصيفية والشتوية والربيعية، وتعلن أسماء الـ 5% الأوائل على مستوى المملكة في كل تخصص وترسلها إلى وحدة القبول الموحد وهي التي يحق لها التقدم بطلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة للبرنامج العادي.

وأضاف أن أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين يخصص لهم 200 مقعد في البرنامج العادي “التنافسي”، ويحق لهم تقديم طلبات قبول موحد مرة واحدة فقط في الدورة الصيفية من كل عام، شريطة أن تكون شهادة دراستهم للثانوية العامة “أردنية” للسنة الحالية الصيفية أو الشتوية، والناجحون منهم “لأول مرة” في الدورة التكميلية الحالية يحق لهم المنافسة بالبرنامج العادي في الدورة الصيفية المقبلة.