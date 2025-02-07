ولي العهد: رحم الله الحسين ونسأل المولى أن يمد في عمر سيدنا

وطنا اليوم:استذكر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الجمعة، جده جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، في الذكرى السادسة والعشرين لرحيله.

ونشر سمو ولي العهد، صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين الراحل، عبر انستغرام، كتب عليها، “رحم الله جدي الملك الحسين الذي ترك لنا إرثا نعتز به.. ومسيرة ستبقى نهجنا في رفعة الأردن الغالي.. ونسأل المولى عز وجل أن يمد في عمر سيدنا ويوفقه في خدمة الوطن ونصرة قضايا الأمة”.