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مسيرات حاشدة في الرمثا دعماً للملك ورفضاً للوطن البديل – صور

منذ 4 دقائق
مسيرات حاشدة في الرمثا دعماً للملك ورفضاً للوطن البديل – صور

وطنا اليوم اليوم_محمد ملكاوي_ شهدت مدينة الرمثا، اليوم الجمعة، مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة، رفضًا لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الثابت ضد التوطين والوطن البديل.

 

ورفع المشاركون الأعلام الأردنية ورددوا هتافات تؤكد وحدة الصف الوطني، وتجديد البيعة لجلالة الملك في الذكرى السنوية، مشددين على موقفهم الثابت في الدفاع عن سيادة الأردن وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

وأكد المشاركون رفضهم القاطع لأي ضغوطات أو مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين للأردن، مؤكدين أن الأردن ليس بديلاً عن فلسطين، وأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكون فقط عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

كما شهدت الوقفة مشاركة واسعة من شخصيات المحلية وشبابية، حيث شددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واعتبارها خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

 

وأشار المتظاهرون إلى أن الشعب الأردني بقيادته الهاشمية سيبقى صامدًا في وجه أي ضغوط إقليمية أو دولية تهدف إلى تغيير هوية المنطقة أو المساس بالثوابت الوطنية.


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