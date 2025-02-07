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وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025

منذ دقيقة واحدة
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025

وطنا اليوم:أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأكد الشبلي في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2025 والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من المدير العام لدائرة الموازنة العامة”.
كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.


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