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شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك بتولي سلطاته الدستورية في يوم الوفاء والبيعة

منذ 19 ثانية
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك بتولي سلطاته الدستورية في يوم الوفاء والبيعة

وطنا اليوم:تتقدم شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في الشركة.

من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله

بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والعشرون لتولي جلالته سلطاته الدستورية على عرش المملكة الاردنية الهاشمية.

مستذكرين في يوم الوفاء والبيعة الراحل الكبير باني الاردن العظيم المغفور له الملك الحسين رحمه الله.

داعين الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمد في عمره قائدا وملهما لبلدنا الاردن ومعززا لعقود من الازدهار لشعبه الاردني الوفي


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